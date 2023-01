Fedez e Chiara Ferragni vicini di casa di George Clooney sul Lago di Como

TGCOM

Ferragni cercano casa ... un'altra. Non parliamo del nuovo appartamento di Milano ancora in corso d'opera, ma di una villa lussuosa sul Lago di Como , per la precisione sulla sponda ...leggi anche Chi èFrancini, co - conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo ... Nel 2022 è uscito La dolce vita , in cui Mara ha accompagnatoe Tananai , per un risultato ... Chiara Ferragni e Fedez comprano una villa da 5 milioni di euro sul Lago di Como Pare che i Ferragnez abbiano acquistato una villa sul Lago di Como, vicina a quella di George Clooney, amatissima dall'attore.Marina Di Guardo è la mamma di Chiara Ferragni e delle sorelle Valentina e Francesca, come le sue figlie è anche lei molto social. La scrittrice infatti, si diverte molto a ...