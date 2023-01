Federico Fashion Style fa coming out | “Gay si nasce | ora sto bene”

(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Uno nella vita ci, non ci diventa. In tutto questo tempo ho cercato di capire meglio: sono nato e cresciuto in una famiglia ‘normale’ e ho sempre vissuto con l’idea della mamma e del papà: mi faceva strano la mia tendenza che, proprio per questo motivo, all’inizio cercavo di nascondere”.Lauri, in arte, fa ‘out’ durante ‘Verissimo’, rivelando alcuni particolari della sua decisione che segue la separazione da Letizia Porcu, con la quale l’hair stylist ha avuto una bimba, Sophie Maelle. “Ora sono felice e tranquillo, mi sento libero di essere me stesso -ha detto- e di amare chi voglio. Anche perché, ha sottolineato, “omosessuali si”. La figlia di 6 anni, rivela il coiffeur ...

Lauri , noto comeStyle , esce allo scoperto e, come annunciato ieri, ha raccontato a Verissimo tutta la verità facendo coming out nel salotto di Silvia Toffanin . Il famoso hair stylist dei vip ha ...Lauri , noto comeStyle , esce allo scoperto e, come annunciato ieri, ha raccontato a Verissimo tutta la verità facendo coming out nel salotto di Silvia Toffanin . Il famoso hair stylist dei vip ha ... Federico Fashion Style: «Sono omosessuale, non l'ho detto fino ad oggi per tutelare mia figlia»