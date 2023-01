Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo ha ammesso di essere gay

ilgazzettino.it

Mara Venier senza filtri. Alla notizia del coming out distyle , Zia Mara pubblica una story che fa sorridere i fan. Riprendendo la news che vedrà l'hair stylist protagonista di Verissimo oggi pomeriggio, la conduttrice ha scritto: 'Nooo ...Letizia Porcu , ex moglie diStyle , dopo aver confermato la fine della storia d'amore con l'hair stylist, ha ritrovato la serenità tra le braccia del nuovo fidanzato Vincent Arena . Chi è Letizia Porcu, ex ... Federico Fashion Style, coming out (domani) a Verissimo «Ha ammesso di essere gay per soldi»: l'ultima indisc Sabato 21 gennaio, alle ore 16.30, torna su Canale 5 l'attesissimo appuntamento con Silvia Toffanin e le interviste di Verissimo.Federico Fashion Style è gay, il coming out avverrà a Verissimo da Silvia Toffanin durante la puntata di sabato 21 gennaio: i dettagli ...