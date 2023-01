FantaSanremo | ecco il regolamento dell’edizione 2023

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) . Lungo l’elenco dei Bonus e dei Malus previsti per le squadre Si stanno per accendere i riflettori sul Festival della musica italiana, che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus. Ma oltre alla classica kermesse, negli ultimi anni ha preso sempre più forza il, ovvero un gioco, in cui si creano delle squadre virtuali, ognuna composta da cinque cantanti in gara nella categoria Big, tra cui deve scegliere il capitano del team. Leggi anche: Ex vippona accusa Micol: “Ha tenuto due carte in mano durante la nomination” Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (il conio ufficiale del gioco) per creare la squadra. Cosa si vince? Ilprevede che in caso di vittoria il premio è la “gloria eterna”. Per partecipare basta andare sul sito dele iscriversi. Il...