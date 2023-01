FantaSanremo 2023 | già un milione di iscrizioni Perché giocare? Per sostenere i bambini del Kenia di ActionAid

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilsostiene idel. Sale la febbre per il festival di Sanremo – in programma al teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio – e soprattutto sale la febbre per il gioco ormai diventato un cult, il. L’invenzione di un gruppo di amici marchigiani nel bar Corva da Papalina di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, è una sorta di “Fantacalcio musicale” che nel 2021 è approdata sul web con un vero e proprio sito ufficiale, diventando immediatamente virale. L’anno scorso lefurono 500mila quest’anno hanno già sfondato il(e c’è tempo ancora fino al 6 febbraio). “Un successo oltre ogni più rosea aspettativa“, dice Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del fantagioco. Ma di fronte al successo senza precedenti del gioco, ...

Record di partecipanti per la terza edizione. Un gruzzoletto di 100 'baudi' per comprare una squadra di 5 artisti. Cento punti al cantante che arriva primo, 50 a chi arriva ultimo. Pioggia di bonus: c'è chi scommette su chi potrebbe essere il vincitore e anche il Fantasanremo dà quotazioni altissime per alcuni big in particolare.