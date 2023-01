Fantasanremo 2023 | già un milione di iscritti Il regolamento | ecco come funziona - Magazine - Sanremo

Sisal.it

Record di partecipanti per la terza edizione. Un gruzzoletto di 100 'baudi' per comprare una squadra di 5 artisti. Cento punti al cantante che arriva primo, 50 a chi arriva ultimo. Pioggia di bonus: ...... si sa pochissimo eppure già fervono le scommesse su chi potrebbe essere il vincitore e anche ildà quotazioni altissime per alcuni big in particolare. . Sanremo: è iniziato il toto ... FantaSanremo 2023: tutte le regole e i dettagli da sapere Secondo appuntamento del 2023 di Che Tempo Che Fa. Domenica 22 gennaio su Rai3 alle ore 20:00 torna l’appuntamento settimanale con la ventesima edizione del ...Record di partecipanti per la terza edizione. Un gruzzoletto di 100 'baudi' per comprare una squadra di 5 artisti. Cento punti al cantante che arriva primo, 50 a chi arriva ultimo. Pioggia di bonus: c ...