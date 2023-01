EYOF 2023 | apre dal mare del FVG il Festival olimpico della montagna

TriestePrima

: nella seconda giornata di gare assegnate le medaglie dello sci nordico e snowboard PGS con i primi due ori per l'Italia. Tutti i podi dello short track e ski jumping mentre continuano le ...E' subito oro per lo sci di fondo delle Alpi Centrali agliche si stanno disputando in Friuli Venezia Giulia. Il formazzino, tesserato per le Fiamme Gialle, Gabriele Matli , si mette al collo la medaglia più preziosa, dominando dalla partenza all'arrivo ... Eyof 2023: luci, musica e atleti da 47 nazioni in piazza Unità (VIDEO) Molto bene anche gli altri fondisti delle Alpi Centrali con Federico Pozzi quinto e Nicolò Bianchi nono. E’ subito oro per lo sci di fondo delle Alpi Centrali agli EYOF che si stanno disputando in Fri ...Sci di fondo e snowboard le discipline del successo. Fino al 28 gennaio l'evento invernale dell'anno Sono d’oro le prime medaglie azzurre all’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023. A firmare la prima, nello ...