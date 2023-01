Ex naufrago a The Voice Senior | ma la Bertè non lo riconosce

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Durante la messa in onda della seconda puntata del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1, The, andato in onda ieri, venerdì 20 gennaio, abbiamo assistito a un inatteso colpo di scena. Durante il susseguirsi delle esibizioni, a un certo punto, la conduttrice ha mostrato la clip di un volto noto del piccolo schermo. Facciamo riferimento a Peppe Quintale, comico ed edi una delle edizione de L’Isola dei Famosi (che ha visto la conduzione di Simona Ventura). Nonostante la sua presenza nel mondo dello spettacolo, Loredanapare che non lo abbia riconosciuto, dando vita a un teatrino simpatico anche sui social. Ecco come sono andate le cose. Peppe Quintale arriva a The, la reazione dei giudici Come dicevamo prima, a The ...