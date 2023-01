Estrazione lotto oggi 21 gennaio 2023 | numeri estratti e analisi ritardatari

(Di sabato 21 gennaio 2023) ROMA –del21. Ecco tutti iqui di seguito, ruota per ruota: Bari 59 66 31 45 33, Cagliari 23 77 83 26 85, Firenze 46 88 5 38 18, Genova 11 61 30 1 4, Milano 86 8 13 14 28, Napoli 73 57 77 34 33, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::15 dicembre 2022,29 dicembre 2022,...

Today.it

, LE RUOTE BARI 59 66 31 45 33 CAGLIARI 23 77 83 26 85 FIRENZE 46 88 5 38 18 GENOVA 11 61 30 1 ...55 66 48 86 62 TORINO 89 83 25 84 74 VENEZIA 22 54 15 31 77 NAZIONALE 16 84 37 43 69...Ric arica la pagina o clicca qui se non visualizzi i numeri estratti in tempo realenumeri deldi oggi, sabato 21 gennaio 2023 BARI 59 66 31 45 33 CAGLIARI ... Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 21 gennaio 2023 ROMA - Nell'estrazione di sabato 21 gennaio, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 172 assenze. Chiudono la top Five ...Ecco l'estrazione di sabato 21 gennaio, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabat ...