Ernia | “Io non ho paura” in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti martedì 24 gennaio alle 15 30

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sull’onda del successo del suo ultimo disco “Io non ho”, certificato disco di platino,sarà ospite al talk Programma, condotto da24ore 15:30. L’appuntamento è ine contemporanea streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine e sul sito del Fatto. L’ispirazione del disco è costituita dansie che la sua generazione si trova ad affrontare quotidianamente. Nonostante la dimensione collettiva di tutte le paure sviscerate danell’album, l’artista milanese non si tira indietro quando si tratta di esporsi e raccontare le sue, di angosce. Ne è un perfetto esempio “Buonanotte“, una traccia ...

imusicfun.it

Amici, gli ospiti della puntatamancheranno gli ospiti nella puntata in arrivo: ad esibirsi dal palco di Amici ci saràche canterà 'Bella fregatura' , il suo ultimo singolo. A dare i propri ......punta dell'album "Ioho paura". L'artista che nasce a Milano e ha 29 anni, riscuote molti consensi di pubblico soprattutto tramite i canali social incassando risultati importanti. Il rapper... Apple Music Home Session, Ernia è il nuovo protagonista con “Bella Fregatura” Tra tanti rapper strombazzati oltre i propri meriti, il classe 1993 Matteo Professione alias Ernia è un’eccezione. Gli esordi infelici nella Troupe D’Elite, dove militava Ghali, e una lunga gavetta, u ...Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5. È finita l'attesa. Oggi, domenica 22 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici che sar ...