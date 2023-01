Ennesima aggressione a un’autista di Kyma mobilità

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nella giornata di oggi si è verificato un’ulterioreal personale conducente di. Questo è solo l’ultimo di una serie incresciosa di episodi che colpiscono moralmente e fisicamente il personale della partecipata. Questa situazione è stata più volte segnalata dai rappresentanti sindacali che nelle scorse ore avevano scioperato davanti alla sede di, per sensibilizzare il Cda e l’amministrazione comunale. Le stesse organizzazioni sindacali, tra l’altro, hanno prospettato delle soluzioni per risolvere il problema, come il red button per le emergenze sui bus e sollecitando una presenza maggiore delle forze dell’ordine e della polizia locale. Pertanto chiediamo un immediato intervento del Cda e dell’amministrazione comunale, che con alcuni esponenti politici ...

il Resto del Carlino

Sebbene non sia avvenuto a bordo di un autobus o alla fermata, si tratta dell'ad un autista in orario di lavoro. La zona è sensibile: siamo a pochi passi da piazza Bengasi, già ...Dopo l'a danno di operatori sanitari avvenuta nelle ultime ore, mons. Antonio Di Donna e Tito d'Errico, rispettivamente vescovo e sindaco di Acerra, con un comunicato congiunto, ... "Agente preso per il collo in cella" Ennesima aggressione in carcere A causa dell'ennesima lite scoppiata per futili motivi con la moglie, ha aggredito la donna lanciandole addosso degli oggetti presenti nella loro abitazione. (ANSA) ...Dopo l'ennesima aggressione a danno di operatori sanitari avvenuta nelle ultime ore, mons. Antonio Di Donna e Tito d'Errico, rispettivamente vescovo e sindaco di Acerra, con un comunicato congiunto, e ...