Elvis Presley Can\’T Help Falling In Love Testo

Leggi su 20migliori

(Di sabato 21 gennaio 2023) Introduzione aCan’tinCan’tinè una delle canzoni più iconiche di. Scritta da Hugo Peretti, Luigi Creatore e George David Weiss, la canzone è stata pubblicata nel 1961 come singolo del suo album Blue Hawaii. La canzone raggiunse il numero uno nella classifica Billboard Hot 100 e rimase nella top 10 per sette settimane. Ildella canzone parla di un amore incondizionato che non può essere controllato o fermato. Storia diCan’tin...