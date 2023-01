“Elon Musk – Il mondo ai miei piedi” | stasera in tv | le anticipazioni del documentario

TGCOM

L'acquisto di Twitter , il sogno di colonizzare Marte . E ancora, il primo uomo a superare i 300 miliardi di dollari di patrimonio , ma anche l'unico in grado di perderne 200 in un anno .è da sempre al centro del dibattito politico, economico e finanziario del mondo per via del suo carattere eccentrico e molte volte esuberante. Con uno schiocco di dita o un tweet sui social ..., abito scuro, camicia bianca e cravatta, ha testimoniato in California nel processo che lo vede imputato per una serie di tweet del 2018 in cui dichiarava che intendeva portare Tesla in ... Tesla, Elon Musk sul banco degli imputati per tweet sul delisting Il patron di Tesla, imputato per alcuni suoi "cinguettii", ha testimoniato in California, minimizzando sul potere effettivo dei suoi post ...In onda sul canale Nove, un docu-film che racconta uno degli uomini più ricchi al mondo, in un ritratto che sposa il versante pubblico e quello privato ...