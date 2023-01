Elmas | “Settimana difficile per Salernitana e Juve | ma pensiamo a noi stessi”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare a stupire dopo la grande vittoria contro lantus. In, però, c’è stata l’eliminazione inaspettata dalla Coppa Italia. Gli azzurri hanno perso, infatti, contro la Cremonese ai rigori. All’Arechi non sarà ovviamente una partita facile anche se c’è stato il caso incerto di Nicola in, richiamato da Iervolino dopo essere stato esonerato. Di seguito le parole di EljifNapoli-Napoli, le parole diDi seguito le parole diche in queste ultime settimane è tornato a giocare bene e con continuità. Spalletti, infatti, ci sta puntando tanto; contro la Cremonese, poi, è stato anche il capitano del match, a dimostrazione ...