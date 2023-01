Elmas e Lozano per colmare l’assenza di Kvara CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 gennaio 2023) Al posto di, fermato da un influenza, a Salerno toccherà a. Il Corriere dello Sport torna ancora sul nord macedone: “Se non c’è, non puoi intentarti i dribbling ogni nano secondo e quelle sterzate che fanno male all’anima del proprio interlocutore, lasciandolo deambulare così sul ciglio di un burrone: però aquella tentazione ogni tanto viene, l’ha già fatto, venerdì scorso con la Juventus, attaccando da destra e prima ancora con l’Udinese, però affondando da sinistra.” Non esattamente come il georgiano, ma un po’lo ricorda, anzi per certi aspetti sembra essere più equilibrato dopo la cura Spalletti: “queste cose da KK le avverte, appartengono al suo codice genetico, che aggiunge altro: copertura dello spazio, equilibrio ...