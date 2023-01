WIRED Italia

Le stessenel Lazio hanno spaccato democratici e grillini, impedendo un'alleanza nelle. Inoltre il teorico veto impresso da Carlo Calenda a coalizioni con i cinque stelle causa ...La Lega in occasione della nuova giunta, se vinceremo le, proporrà questo. Certo è che va fatto anche un bel risultato elettorale'. Le conclusioni. E conclude: 'L'incontro è stata l'... Elezioni regionali in Lombardia, come va la campagna social dei candidati Di ritorno alle urne non si parla più. Chi ci sperava ha smesso di farvi riferimento, chi le temeva si sente rinfrancato. Le ...L'utilizzo dei social network da parte dei più giovani è argomento di dibattito sociale e scolastico. Ma per Mauro Grimoldi, già presidente dell'Ordine degli psicologi della Lombardia e candidato alle ...