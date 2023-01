Elezioni 2023 Bonafoni LCD | Rocca e il programma fantasma

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Ildel Candidato della Meloni, Francesco, è ancora un. Dopo aver annunciato, durante la conferenza stampa di presentazione della sua coalizione, che sarebbe stato presentato a breve, per le cittadine e i cittadini del Lazio resta ancora un mistero”. Lo dichiara in una nota la capolista di Roma della Lista Civica Alessio D’Amato Presidente, Marta. “Questa è una situazione insostenibile, una mancanza di trasparenza estremamente grave.aveva detto che il suosarebbe stato “chiaro e misurabile” ma in questo momento non è né chiaro né misurabile. Ma solamente undi cui non c’è traccia da nessuna parte, solo lanci di agenzia, e niente di più. Così come non c’è traccia di un sito web: uno ...