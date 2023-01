Ecco quanto ha dichiarato al Fisco Giorgia Meloni

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il primo ministro non percepisce "alcun compenso" dalla presidenza del Consiglio: l'imponibile ammonta a poco più di 150mila euro

Trend-online.com

Le previsioni per i prossimi giorni. Domani schiarite su Abruzzo, Lazio e ...I mesi prossimi dirannofondata. Treno Napoli- Milano: ecco quanto costa davvero (tendendo conto di tutte le offerte) Le previsioni per i prossimi giorni. Domani schiarite su Abruzzo, Lazio e Sardegna ma temperature ancora sotto la media ...La talentuosa Michelle Hunziker è pronta a tornare in tv con il suo "Michelle Impossible" e nel frattempo rivela alcune anticipazioni: tutti i dettagli.