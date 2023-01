E' famosissima | ma non la riconoscono | dalla Clerici umiliazione totale e gelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Seconda puntata esilarante per The Voice senior, andata in onda ieri sera 20 gennaio su Rai uno. Ad un certo punto, dopo alcune esibizioni dei partecipanti al talent condotto da Antonella, per i giudici è stato organizzato un tranello. Sul palco infatti è salita Marcella Bella, che ha iniziato a cantare uno dei suoi brani più famosi, Nell'aria. Gigi D'Alessio, una manciata di secondi dopo l'inizio del brano ha immediatamente capito che non si trattava di una imitatrice, bensì della stessa Marcella Bella, e si è girato. Subito dopo di lui, tempo qualche secondo, si sono voltati sulle loro poltrone anche Loredana Bertè e Clementino mentre i Ricchi e Poveri hanno esitato qualche istante in più. Poi si sono girati anche loro. A quel punto, con molta ironia, Marcella Bella, riferendosi al fatto che i due colleghi avessero aspettato più tempo degli altri ...