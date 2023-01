Corriere dello Sport

Un altro fiocco rosa per Edin. Il calciatore bosniaco è diventato papà per la quarta volta: dalla moglie Amra, sposata a Roma nel 2016, ha avuto la piccola Hana . A dare l'annuncio lo stesso attaccante dell' Inter su ...Muriel era tornato a disposizione ma in Coppa Italia si è difatto male Zapata Pochi dubbi in ... Al momento però resta in vantaggio la coppia Lautaro -A destra invece c'è Dumfries in pole. ... Dzeko di nuovo papà, ecco la novità rispetto al passato L'attaccante dell'Inter ha allargato la famiglia con la moglie, la modella Amra: è nata la piccola Hana! Un altro fiocco rosa per Edin Dzeko. Il calciatore bosniaco è diventato papà per la quarta volt ...Fiocco rosa per Edin Dzeko che diventa di nuovo papà. La compagna dell'attaccante dell'Inter Amra ha dato alla luce la piccola Hana ...