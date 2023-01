Dybala aveva bisogno d' amore

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Seduto ai piedi del Palazzo della Civiltà Italiana, che per i romani è più semplicemente il Colosseo quadrato, Paulodeve aver pensato di essere finito in un’altra dimensione, su un altro pianeta. Con lo sguardo adorante, l’occhio lucido e il cuore gonfio, si è fermato per qualche istante e ha ascoltato migliaia di tifosi romanisti cantare cori in suo onore e lui fermo lì, a godersi lo spettacolo di queste anime ammassate in un atto di speranza cieca, diincondizionato, disposte a fondersi in un abbraccio collettivo segnato dalla folle umidità romana di fine luglio, ancor prima di averlo visto anche solo palleggiare con la nuova maglia. L’esperienza romanista dell’argentino è iniziata così, con una dichiarazione d’, e parte fondante del suo successo in questi mesi la si deve proprio a quella fiducia che ha sempre ...