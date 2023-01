Duvan Zapata non parte per Torino | affaticamento all’anca destra

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 gennaio 2023) Zingonia. Non c’ènella lista dei convocati dell’Atalanta. Il colombiano non prenderàall sfida di domenica sera alle 20.45 contro la Juventus. Fermatosi nella sfida di giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia, l’attaccante classe 1991 ha unai muscoli dell’anca. Scongiurata l’ipotesi dello stiramento paventata da Gasperini. Le sue condizioni saranno da rivalutare la prossima settimana: non è escluso il recupero per la sfida da ex di sabato prossimo contro la Sampdoria. Non convocati per la trasferta dinemmeno Zappacosta, fuori per la lesione al bicipite femorale patita con la Salernitana, e nemmeno lo squalificato Koopmeiners.