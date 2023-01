Due ragioni per cui Meloni piace davvero L’analisi di Ungari Luiss

Leggi su formiche

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nonostante i sondaggi sul gradimento dei leader e dei partiti mantengano sempre una certa aleatorietà, il risultato ottenuto dal presidente del Consiglio italiano, Giorgia, nel sondaggio della società internazionale Morning Consult è indubbiamente importante., infatti, si colloca al sesto posto nei sondaggi compiuti su scala mondiale, seconda in Europa dopo la Svizzera, con una percentuale del 48% di gradimento da parte degli intervistati nella settimana che va dall’11 al 17 gennaio 2023: dietro di lei ci sono personaggi del calibro di Joe Biden ed Emmanuel Macron, ma anche il neo premier britannico Rishi Sunak e il leader canadese Justin Trudeau. Un risultato ancora più rilevante se si tengono in considerazione due fattori: il primo è cheè l’unico presidente del Consiglio donna presente in questa lista di 22 ...