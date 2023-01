Due calciatori agli arresti domiciliari | uno è figlio dell’ex Serie A | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 21 gennaio 2023) Un’altra brutta vicenda fuori dal campo, ma sempre legata al mondo del calcio. Sono stati decisi gliper duedel Livorno di 22 e 23 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana a Milano. Il 23enne è Mattia Lucarelli,attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli. L’altro è Federico Apolloni, compagno di squadra. E’ quanto riporta l’Ansa. Ecco le ricostruzioni della procura di Milano: la giovane americana al termine di una serata trascorsa in discoteca con amiche nel marzo 2022, aveva accettato un passaggio in auto da cinque giovani che, invece di raccompagnarla a casa, l’hanno condotta in un appartamento. La giovane sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale, in particolare dai due ragazza destinatari del ...