Dopo Skriniar | per l' Inter Djalò salvagente | Becao conteso

Fcinternews.it

Il primo: tra ammortamento e ingaggio l'operazione Scalvini inciderebbe sul bilancio meno del rinnovo di(6 milioni di euro a stagione più bonus) . Il secondo: il costo complessivo dell'...le indiscrezioni di ieri dell'Equipe, una conferma sul probabile arrivo di Milanal Psg è arrivata dal tecnico dei francesi. In conferenza stampa, prima del match di Coppa di Francia ... CdS - Scalvini il preferito per il dopo-Skriniar: i vantaggi. E tra Schuurs e Becao spunta un nome nuovo window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-93e39f89-159e-7842-19a2-e5c69addb6 ...Dopo Skriniar Simone Inzaghi rischia di perdere un altro top player della sua formazioe dell'Inter in questo calciomercato.