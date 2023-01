(Di sabato 21 gennaio 2023) Il Papa emerito non ha voluto che i suoi ultimi testi venissero pubblicati mentre era in vita per evitare i commenti velenosi che accompagnavano, a suo avviso, l'apparizione di "ogni sua parola"

la Repubblica

Proprio a lui, la giornalista ha dedicato un secondo"Giovanni Falcone, trent'anni" pubblicato nel 2022. Con Marcelle Padovani abbiamo parlato del passato e del futuro della mafia e degli ...E non solo nel mondo del cinema: qualsiasi industria ha dovuto fare i conti con i propri mostri,lo scoppio dello scandalo Weinstein e le conseguenze che ha generato. Come nelomonimo del ... Dopo il libro di Gaenswein gli scritti postumi di Benedetto XVI: "Contro di me un vociare assassino" La procura di Genova indaga di nuovo sull’omicidio di Luigia Borrelli, l’infermiera uccisa il 5 settembre del 1995 nel basso in cui si prostituiva. “Aveva una ...Il Papa emerito non ha voluto che i suoi ultimi testi venissero pubblicati mentre era in vita per evitare i commenti velenosi che accompagnavano, a suo ...