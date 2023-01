Donne morte a Roma | l’ombra dei riti satanici | la figlia ha vissuto con il cadavere della mamma per giorni prima di morire

(Di sabato 21 gennaio 2023) La, un’anziana di 83 anni, si trovava in una stanza, ladi 54 anni riversa sul letto, in un’altra camera. Così entrambe sono state rinvenute senza vita nel pomeriggio di giovedì scorso. Ma cosa si nasconde dietro la loro? Cosa accadeva in quella casa in Via Giulio Salvadori a? Sì perché il caso delle duein zona Monte Mario è al momento avvolto nel mistero. Nell’abitazione infatti, oltre ai corpi, sono stati ritrovati tutta una serie di elementi riconducibili all’esoterismo e al satanismo. Senza contare che che l’anziana madre era ormai deceduta da alcune settimane mentre lasoltanto da qualche giorno. Ciò significa che la donna più giovane ha concon il...

Fanpage.it

... Montale riesce a individuare i soggetti che sembrerebbero coinvolti sia nelladi Manu che in ... lui pescatore solitario, perdente con pochi soldi consumati in fumo, alcol e, "disgustato" ...Due, madre e figlia e un sottofondo che mescola dolore e malattia ma anche riti esoterici, draghi bianchi, tavole 'ouija', preparati per la fertilità e ancora tuniche con cappucci, quaderni ... Madre e figlia trovate morte nella loro abitazione: una delle due donne era mummificata "Ferito a morte" è abitato da uomini napoletani “sfessati”, un'ottica maschile di stare al mondo e di vedere le donne come oggetto. Ma è anche costruito con una lingua viva e onirica, un uso particola ...Mamma e figlia di Ceccano morte in un incidente stradale in via Guglietta Villafratta a Prossedi, condannato a due anni ed otto mesi l'automobilista che quel giorno a bordo della sua vettura ...