Djokovic più forte del dolore | batte Dimitrov in 3 set

Leggi su agi

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Un Novaksofferente per dei problemi al tendine del ginocchio sinistro che lo ha costretto a giocare anche oggi con una vistosa fasciatura alla coscia e a richiedere per due volte l'intervento del medico durante il match, conquista gli ottavi di finale degli Open d'Australiando in tre set il bulgaro Grigor. Il serbo ha affrontato un primo set combattutissimo di 77 minuti prima di aver ragione dell'avversario per 7-6 (9/7), 6-3, 6-4 sulla Rod Laver Arena. Adessoaffronterà per un posto nei quarti di finale la speranza di casa Alex de Minaur, testa di serie n.22, che ha eguagliato il suo miglior risultato nel torneo sconfiggendo il francese Benjamin Bonzi in tre set 7-6 (7/0) 6-2 6-1. "Ogni punto, ogni partita era importante - ha dettoalla fine della ...