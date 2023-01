Discesa maschile Kitzbuehel 2023 | risultati e classifica | vince Kilde | Casse chiude in quarta posizione

(Di sabato 21 gennaio 2023) Aleksanderlaliberadi, con il crono di 1:56.90. Alle sue spalle il francese Clarey, con 67 centesimi di ritardo, e lo statunitense Ganong, con 95 centesimi di troppo. Tra gli atleti italiani ottima gare per Mattia, quarto a 0.99 di ritardo da. Dominik Paris ha chiuso invece in 13esima, con un distacco di 1.92 dalla testa. Christof Innerhofer termina poi 15esimo, a 2.06 da. LA: 1.Aleksander Aamodt NOR 1:56.90 2.CLAREY Johan FRA 1:57.57 (+0.67) 3.GANONG Travis USA 1:57.85 (+0.95)4.Mattia ITA 1:57.89 (+0.99) 5.KRIECHMAYRnt AUT 1:58.20 ...

RaiNews

...d'argento ine quinta in Super - G, mentre Vittoria Cappellini dello Sci Club Drusciè Cortina è giunta nona e Sara Thaler del Gardena Raiffeisen decima. Doppietta svizzera nella gara:...Nuovo appuntamento sulla mitica Streif. Osservati speciali Schieder, ottimo secondo ieri e Paris, quinto e in netta ... Sofia Goggia prima nella discesa libera a Cortina, Florian Schieder secondo a Kitzbühel La diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.SCI ALPINO - Si replica sulla mitica Streif di Kitzbühel, per la discesa maschile numero otto della stagione. L'ultimo ballo di Feuz, Kilde per il riscatto, Kri ...