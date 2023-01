Discesa femminile sabato Cortina d’Ampezzo 2023 | risultati e classifica | vince Stuhec | Curtoni terza

(Di sabato 21 gennaio 2023) Curt Ilkalaliberadi, con il crono di 1:04.73. Alle sue spalle la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda con 26 centesimi di ritardo. Inposizione la nostra azzurra Elena, con 34 centesimi di troppo rispetto alla testa.davvero cortissima, con diverse atlete in pochi centesimi nelle prime sei posizioni della. LA: 1.Ilka SLO 1:04.73 2.LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:04.99 (+0.26)3.Elena ITA 1:05.07 (+0.34) 4.GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:05.08 (+0.35) 4.MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:05.08 (+0.35) 6.NUFER Priska SUI 1:05.10 (+0.37) 7.SHIFFRIN Mikaela USA 1:05.12 (+0.39) 8. ...

Curt Ilka Stuhec vince la libera di Cortina d'Ampezzo, con il crono di 1:04.73. Alle sue spalle la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda con 26 centesimi di ritardo. In terza posizione la nostra azzurra Elena Curtoni. L'azzurra Sofia Goggia, dopo l'ennesimo trionfo nella prova di ieri, è finita fuori pista nella discesa di questa mattina a Cortina d'Ampezzo, valida per la coppa del mondo femminile di sci alpino.