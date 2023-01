Discesa femminile sabato Cortina d’Ampezzo 2023 | risultati e classifica | vince Stuhec | Curtoni seconda

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilkalaliberadi, con il crono di 1:04.73. Alle sue spalle la nostra azzurra Elenacon 34 centesimi di ritardo. In terza posizione la svizzera Lara Gut-Behrami, con 35 centesimi di troppo rispetto alla testa.davvero cortissima, con diverse atlete in pochi centesimi nelle prime sei posizioni della. LA: 1.Ilka SLO 1:04.732.Elena ITA 1:05.07 (+0.34) 3.GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:05.08 (+0.35) 3.MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:05.08 (+0.35) 5.NUFER Priska SUI 1:05.10 (+0.37) 6.SHIFFRIN Mikaela USA 1:05.12 (+0.39) 7. VENIR Stephanie AUT 1:05.17 (+0.44) 8.PUCHNER Mirjam ...

L'azzurra, dopo l'ennesimo trionfo nella prova di ieri, è finita fuori pista nelladi questa mattina a Cortina d'Ampezzo, valida per la coppa del mondodi sci alpino. La campionessa ...Andando con ordine, la vittoria nel Super - Gè andata a Lara Colturi, campionessa ... già medaglia d'oro ine staccata di 65/100. Terza a 72/100 la ventunenne azzurra valdostana ... Sci alpino, startlist discesa Cortina 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane Giornata no per Sofia Goggia dopo la vittoria di ieri. L'azzurra è finita fuori pista nella discesa di questa mattina a Cortina d'Ampezzo, valida per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La ...La campionessa azzurra si è subito rialzata arrivando al traguardo tra gli applausi del pubblico di Cortina CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - ...