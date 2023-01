Diretta Allegri | la conferenza dopo il caso plusvalenze Juve | ' Dobbiamo lavorare' LIVE

Corriere dello Sport

TORINO - Dopo la sentenza della Corte Federale con la parla in conferenza stampa Massimilianoin vista del prossimo delicato impegno a Bergamo contro l'Atalanta. Tra poco il tecnico bianconero si presenterà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. ...TORINO - Dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze e la bufera che si è abbattuta sulla Juventus , a Torino parla Maxalla vigilia della partita di doman contro ... Diretta Allegri, la conferenza dopo il caso plusvalenze Juve LIVE Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Cosa si sente di dire ai ...TORINO - Dopo la sentenza della Corte Federale con la stangata dei 15 punti di penalizzazione, parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri in vista del prossimo delicato impegno a Bergamo contro l ...