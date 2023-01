Diamanti brilla in Australia | gol capolavoro contro Sydney – ?

(Di sabato 21 gennaio 2023), il Western Union batte ilper 1-0 grazie ad un goldi Alessandro Diamante da quasi 40 metri Alessandroinnon ha perso niente di quella qualità tecnica che lo ha reso per anni uno dei giocatori tecnicamente più belli da vedere della Serie A. Unbelieeevable kick ? @alino23 #WUNvSYD pic.twitter.com/Ei8aAYdlwS— Western United FC ? (@wufcofficial) January 21, 2023 Nell’ultima partita del Western Union, l’ex Bologna è entrato dalla panchina è ha risolto la partitailcon un gol da quasi 40 metri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

