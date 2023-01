Di Lorenzo | “Una grande vittoria da grande squadra Siamo migliorati nella gestione”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovanni Diha aperto le marcature all’Arechi nel derby Salernitana-Napoli. “Era una partita delicata per entrambe – ha affermato il capitano azzurro nel post-partita – Loro erano molto chiusi in difesa. Ci voleva calma, dovevamo far girare bene il pallone senza commettere errori. E’ stato importantissimo sbloccarla alla fine del primo tempo econtenti per come sia andata.tanto sotto l’aspetto delladella gara e del pallone. Sappiamo che ogni partita è tirata e difficilissima, bene l’atteggiamento. Abbiamo fatto unada”. Vengono sempre elogiati gli uomini offensivi, stavolta si può spendere qualche parola ...

Nel finale i granata avrebbero un'incredibile chance per riaprirla con Piatek, che approfitta dileggerezza tra Die Lobotka, ma si lascia ipnotizzare a tu per tu da un super Meret che si ...... cross a pelo d'erba dalla linea di fondo, palla sul secondo palo dove Dil'ha scaraventata ... POSSESSO E CIRCOLAZIONE - Anche per il Napoli era statasettimana strana. La squadra che gli ... Diretta Salernitana-Napoli 0-2: Di Lorenzo e Osimhen show Parla il capitano azzurro, autore del gol dell'1-0 contro la Salernitana: le sue parole rilasciate a Dazn al novantesimo ...Il secondo gol in stagione, il primo in Serie A dopo quasi due anni. Giovanni Di Lorenzo mette la firma a Salerno e mette in volo il suo Napoli: «Sapevamo potesse essere difficilissima ...