Di Lorenzo e Osimhen trascinano il Napoli | Salernitana ko

(Di sabato 21 gennaio 2023) La 19ª giornata di Serie A manda in estasi i tifosi del. La squadra guidata da Luciano Spalletti porta a casa altri 3 preziosissimi punti vincendo 2-0 contro la. Diha sbloccato il match al 45+3?,, poi, al rientro in campo dall’intervallo ha segnato la rete del 2-0 e per lanon c’è stato più nulla da fare. Ilha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, raggiungendo quota 50 punti e portandosi a +12 dal Milan, che giocherò martedì contro la Lazio. L'articolo CalcioWeb.