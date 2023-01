Di Lorenzo da brividi su Spalletti | “Un ruolo importante nella mia crescita | ho un dovere con questa squadra!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo la bella e straripante vittoria nel big match contro la Juventus, il Napoli di Lucianocontinua a vincere e a sognare. Gli Azzurri infatti hanno vinto il derby campano contro la Salernitana per due a zero grazie alle reti di Giovanni Die del solito Victor Osimhen. Una vittoria che permette al Napoli di raggiungere quota cinquanta punti nel girone di andata, superando lo storico record di Maurizio Sarri nel 2018 che chiuse con quarantotto punti. Al termine del match, il capitano Giovanni di, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Giovanni DiLe parole di Giovanni DiDi seguito le parole del Capitano: “Sapevamo che era una partita difficile per noi, loro erano chiusi in difesa. Dovevamo far girare palla con molta calma ed è ...