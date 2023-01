Devono sequestrargli lo yacht | ma non lo trovano | caccia all' oligarca russo

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le autorità italiane stanno cercando l'Dmitry Mazepin (padre di Nikita, ex-pilota di Formula Uno) per notificargli il "congelamento" dellodi sua proprietà registrato in Sardegna. Nonostate le sue ultime tracce portino a Forte dei Marmi, l'uomo sembra essersi volatilizzato insieme alla barca

ilGiornale.it

... cherispondere di violenza sessuale su minore, pornografia minorile aggravata e detenzione ...di individuare e perquisire uno degli indagati già a dicembre dell'anno scorso e di...ROMA - L'Italia e l'Unione Europeasmettere di collaborare con la Libia nel far tornare i migranti e i richiedenti asilo nell'...come in Libia sia stata la polizia di frontiera ail ... Devono sequestrargli lo yacht, ma non lo trovano: caccia all'oligarca ... Le autorità italiane stanno cercando l'oligarca russo Dmitry Mazepin (padre di Nikita, ex-pilota di Formula Uno) per notificargli il "congelamento" dello yacht di sua proprietà registrato in Sardegna.