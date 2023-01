Dentro il bunker di Messina Denaro | la stanza segreta del boss

Il Fatto Quotidiano

" Seppi che poco dopo, in quei giorni, si recò in auladove venivano effettuate le ... A ostacolare anche quell'indagine furono i dubbi sollevati " sul collaboratore che ci stava portando...- Era dietro questo armadio che era stato costruito uno deinei quali si è nascosto Matteo Messina Denaro per 30 anni. Le immagini mostrano per la prima volta l'interno della stanza blindata e ... Messina Denaro, il bunker dentro il covo. Sul posto anche gli uomini del Gico della Guardia di Finanza Perquisizioni in tutta Campobello di Mazara, nel corso delle indagini. Gli uomini del Gico della Guardia di Finanza perquisiscono il bunker dentro il covo di Matteo Messina Denaro, dove hanno trovato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...