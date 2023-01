Il Sole 24 ORE

Era dietro questo armadio che era stato costruito uno deinei quali si è nascosto Matteo Messina Denaro per 30 anni. Le immagini mostrano per la prima volta l'interno della stanza blindata e sono state girate durante le perquisizioni del Gico della ...Cosa è stato trovatoildi Matteo Messina Denaro . L'idea del secondo covo di Matteo Messina Denaro . Caccia all'archivio di Toto Riina che sarebbe in possesso di Messina Denaro . ... Dentro il bunker di Matteo Messina Denaro, perquisito covo - Il Sole ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Messina Denaro, il bunker dentro il covo. Sul posto anche gli uomini del Gico della Guardia di Finanza [VIDEO] ...