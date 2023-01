Denise Pipitone | parla Piera Maggio | “Messina Denaro dica cosa è successo a mia figlia”

(Di sabato 21 gennaio 2023), la madre della bimba, scomparsa 1°del 2004, prende coraggio e denuncia: è convinta che lui sappia dove si torva sua. Nelle zone controllate dalla mafia, infatti, non succede nulla senza che i capi ne siano al corrente. Ecco le notizie dell’ultima ora.lancia un appello per lascomparsa Sono passati ormai diciotto anni, ma tutti noi ancora riconiamo il volto di quella bimba scomparsa così misteriosamente nel nulla. Aveva solo quattro anni e un giorno non ha fatto più ritorno a casa. L’attenzione mediatica è stata altissima per mesi, forse anni, su Mazara del Vallo e il dispiegamento delle forze dell’ordine sul territorio è ...

TGCOM

Piera Maggio ne è convinta: Matteo Messina Denaro deve sapere quello che è accaduto a sua figlia, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. "Sono certa che abbia saputo cosa è successo 18 anni fa, non perché sia stato coinvolto nel rapimento, ma perché nel nostro ...I genitori disi rivolgono a Matteo Messina Denaro, o a chi per lui: 'Forse chiediamo un miracolo ma vogliamo provarci, fateci sapere dov'è nostra figlia'. É questo l'ultimo disperato appello di ... Messina Denaro in carcere, i genitori di Denise Pipitone: "Chiedetegli la verità su nostra figlia" Milo Infante, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro torna a parlare della scomparsa di Denise Pipitone, sostenendo che ci sia un collegamento tra il rapimento e la mafia. Milo Infante, il noto condu ...Milo Infante, clamorose indiscrezioni sul caso di Denise Pipitone: 'Dirò e non dirò' Da anni il conduttore del talk di Rai2 si occupa del caso di .... Non si è sbilanciato troppo, però, Infante premet ...