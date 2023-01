Decreto Milleproroghe | Fratelli d’Italia non allunga le concessioni ai balneari

(Di sabato 21 gennaio 2023) Altra marcia indietro del partito di Giorgia Meloni, che contrariamente alle promesse non ha segnalato fra gli emendamenti delda votare quelli che avrebberoto ledemaniali marittime aioltre il 31 dicembre 2023, quando scadranno tutte per decisione del Consiglio di Stato. Rinnegato anche l’emendamentoa prima firma Lavinia Mennuni (vicinissima alla premier Meloni) che proponeva un rinvio della scadenza al 31 dicembre 2026 o in alternativa almeno al 31 dicembre 2024. Dei 1.200 emendamenti depositati sono stati segnalati per il voto solo 15, e fra questi ha sorpreso appunto la scomparsa della proroga delleai. La scelta ha provocato ironia e polemiche nelle fila ...

