Deadpool 3 | Hugh Jackman stuzzica i fan Indosserà l' iconico costume di Wolverine?

(Di sabato 21 gennaio 2023)ha condiviso sui social un'immagine di Boss Logic che ritrae l'giallo di: potrebbe finalmente indossarlo in3? Continua a crescere l'attesa dei fan verso3 , film che introdurrà ufficialmente nell'MCU il mercenario chiacchierone, interpretato come sempre da Ryan Reynolds, e vedrà il clamoroso ritorno diin quelli di. In molti consideravano la sua esperienza nei panni del celebre mutante conclusa dopo Logan, ma il divo australiano ha assicurato che la timeline del film di James Mangold non verrà in alcun modo intaccata. I fan dei fumetti Marvel sperando di poter finalmente vedere l'giallo di ...

... " Sarei entusiasta, ma anche preoccupato , perchéè così legato al ruolo che mi verrebbe difficile pensare che possa essere qualcun altro a farlo ". Al momento la trama di3 rimane ...Come dichiarato in una recente intervista con Empire Magazine , Jackman ha un consiglio per Taron Egerton: LEGGI -3:Jackman deve seguire una dieta da 6000 calorie per tornare nei ... Deadpool 3, Hugh Jackman svela la reazione di James Mangold al suo ritorno! Hugh Jackman ha condiviso sui social un'immagine di Boss Logic che ritrae l'iconico costume giallo di Wolverine: potrebbe finalmente indossarlo in Deadpool 3Hugh Jackman ha entusiasmato i fan di Wolverine con una storia su Instagram che riguarda il possibile look in Deadpool 3.