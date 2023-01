(Di sabato 21 gennaio 2023) Come ha più volte fatto sapere il presidente De, il Napoli nella finestra di mercato invernale non ha intenzione di concludere acquisti importanti, l’obiettivo piuttosto è quello di confermare in maglia azzurra gli uomini già presenti. Tra le personalità che hannoil presidente azzurro c’è sicuramente quella di Giovanni. L’attaccante argentino è L'articolo

DailyNews 24

Noi ci salveremo e il campionato lo vincerà Deche ha tutte le carte in regola per farlo. Quale il Napoli che più l'ha"Quello di Maradona, che io vedevo con mamma e papà e i ...... grazie alla grande campagna acquisti di Dee Giuntoli, nonché la grande gestione di un presidente unico al mondo ed il grande maestro di calcio Luciano Spalletti, abbiamotutta ... De Laurentiis incantato da Simeone, si pensa al riscatto Dalle braccia di mamma e papà, sugli spalti del San Paolo, ad ammirare incantato, come solo gli occhi di un bambino, il Napoli di Maradona, alla presidenza della Salernitana, sperando ...Dalle braccia di mamma e papà, sugli spalti del San Paolo, ad ammirare incantato, come solo gli occhi di un bambino, il Napoli di Maradona, alla presidenza della Salernitana, sperando ...