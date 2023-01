David Crosby | l’ultimo eroe

Agenzia ANSA

Il celebre musicista, fondatore di The Byrds e, Stills e Nash, è morto all'età di 81 anni. Il mondo della musica piange la scomparsa di, il celebre fondatore di The Byrds e, Stills e Nash - due tra le più grandi band degli anni '60 - , morto oggi all'età di 81 anni. La notizia della morte è stata confermata dalla ...Dopo quelli di Stephen Stills e Graham Nash, è arrivato anche un ricordo da parte di Neil Young di, leggenda del folk rock americano scomparso ieri, giovedì 19 gennaio, all'età di 81 anni . L'artista canadese naturalizzato americano, che aveva iniziato a collaborare nel 1969 per co - ... Morto David Crosby, fondatore dei The Byrds e di Crosby, Stills and Nash