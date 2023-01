Dani Alves rimane in prigione senza cauzione a causa del rischio di fuga Marca

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’accusa diha scosso il mondo del calcio, ma soprattutto il mondo del terzino brasiliano. Una ragazza ha dichiarato di aver subito la violenza sessuale da parte die il gip (giudice per le indagini preliminari) ha considerato la dichiarazione “energica e consistente”. Lui si professa innocente e respinge qualsiasi accusa di violenza sessuale. Ma il tribunale in Spagna non sembra dargli credito e il magistrato lo ha tradotto agli arresti nel carcere di Brians 1. A riportarlo èche cerca di fare chiarezza su alcuni punti di questa vicenda. Anzitutto la custodia cautelareè motivata daldi. Il giudice ha rilevato come ilsia reso concreto dal doppio ...

Agenzia ANSA

Accusato di violenza sessuale,ha passato la sua prima notte in prigione mentre dal Messico è arrivata la rescissione del contratto da parte dei Pumas. Il brasiliano era in permesso speciale a Barcellona: il club ..., il calciatore più titolato della storia del calcio, si trova a dover disputare la partita più difficile della sua carriera. L'ex stella di Juventus, Psg e Barcellona è stato infatti ... Accusa di aggressione sessuale, Dani Alves in cella Il brasiliano, accusato di violenza sessuale, ha trascorso la sua prima notte in prigione a Barcellona. Rescissione da parte del club messicano ...Dani Alves è stato arrestato a Barcellona per violenze ai danni di una donna. Il club messicano dei Pumas ha annunciato di aver rescisso il contratto del calciatore Dani Alves.