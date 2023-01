Dani Alves | i Pumas rescindono il contratto

(Di sabato 21 gennaio 2023) Prime conseguenze sul piano sportivo per, accusato in Spagna di violenza sessuale dopo una festa in discoteca. I, formazione della prima divisione messicana, hanno rescisso ildell’ex laterale del Barcellona. I fatti sono oggetto di un’indagine che si era aperta lo scorso 10 gennaio: il giocatore è stato posto a Barcellona in custodia cautelare. SportFace.

