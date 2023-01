Io Donna

Il musicista era rimasto delusodecisione di Napoleone di proclamarsi Imperatore nel 1804. ... ha un capitolo riguardante, in particolare l'archivio della Pietà, andato disperso dopo le ...Il tecnico del Südtirol, Pierpaolo Bisoli ha commentato il successo esterno sul campo del, seconda vittoria consecutiva per i bolzanini: "Vincere qui in laguna non era affatto facile ...... Dalla Venezia di Inge Morath all'arte del '900: le mostre e gli appuntamenti da non perdere L’Umana Reyer Venezia, sconfitta a Bologna la scorsa domenica e a Bourg-en-Bresse in Eurocup, ospita la Pallacanestro Trieste, vincente nell’ultima giornata a Treviso."La prestazione Il fatto che sia stata buona o no la mia prestazione individuale, nella gara di oggi, non conta. Sapevamo che genere.