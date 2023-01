Dal Jobs Act al clima | ecco le ricette dei candidati alla segreteria del Pd

Leggi su agi

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Il 21 gennaio l'assemblea Pd per la presentazione del manifesto dei valori, domenica il confronto fra i quattroa In Mezz'Ora. I dem entrano così nel vivo della fase congressuale, cercando di lasciarsi alle spalle le polemiche sui tempi e le regole delle primarie, per concentrarsi sui temi. Dal lavoro, ai diritti, passando per energia e crisitica, l'AGI li ha intervistati e ne ha raccolto le proposte principali. Il lavoro Al centro di questo congresso c'è il lavoro, pilastro di tutte le mozioni in campo e 'nodo' che si sono trovati a dipanare gli estensori del manifesto dei valori. In particolare è sul Job's Act che, in sede di Comitato Costituente, si sono trovati a fronteggiarsi le aree liberal e quella socialista presenti nel partito. Se la prima rivendica la norma del governo Renzi, per la seconda il Job's Act è da superare. ...