Dakar 2023 | Valentina Casella e Monica Buonamano con le scarpe rosse nel deserto

(Di sabato 21 gennaio 2023) Donne al volante pericolo costante. Ce ne è voluto di tempo ma finalmente anche questo tabù è stato sfatato. A farlo sono state(autista) e(copilota), equipaggio interamente femminile, che alla terza edizione dellaClassic, competizione nel raid desertico dedicata ad auto e truck storici, si sono classificate 19esime, su Nissan Patfhander (per la scuderia comasca Tecnosport) dopo aver affrontato in maniera eccezionale le difficoltà e dopo aver vinto le prove speciali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tecnosport Rally (@tecnosport rally) Divertimento e lavoro di squadra Il duo femminile era alla prima partecipazione. Ma le dune non hanno intimidito le due ragazze che hanno affrontato la prova ...

Luce

