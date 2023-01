Daisy Ridley e i troll su Internet | “Ignorateli e andate avanti”

(Di sabato 21 gennaio 2023), interprete di Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ha elargito qualche consiglio alle colleghe attrici impegnate in progetti legati all’universo della “galassia lontana lontana; in un’intervista svoltasi durante un evento organizzato da Variety,ha tratto spunto dalla sua esperienza per rassicurare le colleghe riguardo alle critiche online e ai commenti dei: “Il mondo è un posto fuori di testa; la cosa importante è cercare di lasciar passare certe cose, di ignorarle; non solo per quanto riguarda Star Wars, ma anche per tutto il resto, bisogna cercare di vivere il momento presente e cercare di goderselo, perché la vita si muove velocemente.”prosegue nel suo fatalismo: “Tutti sanno come stanno le cose, e in che mondo viviamo, ci siamo dentro tutti; la gente parla più ...

Everyeye Cinema

Durante un'intervista con Variety ,ha provato a dare un consiglio alle attrici come Amandla Stenberg (che vedremo in The Acolyte ) che entrano in un universo come quello di Star Wars. Ecco le parole dell'attrice apparsa ...Recitare in un franchise gigantesco come Star Wars non è compito facile, maè riuscita nell'impresa. Ha interpretato Rey , personaggio chiave dell'ultima trilogia approdata in sala. Ha debuttato in Star Wars: Il risveglio della forza arrivato in sala nel 2015 con ... Star Wars, i consigli di Daisy Ridley alle donne del franchise:'Apprezzate il momento' Daisy Ridley ha provato a dare un consiglio alle attrici come Amandla Stenberg che entrano in un universo come quello di Star Wars.Daisy Ridley è stata la protagonista dell'ultima trilogia di Star Wars e ha voluto condividere un consiglio rivolto alle prossime attrici che subentreranno nel franchise.